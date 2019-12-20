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Запуск першого космічного корабля Boeing провалився

Новини » Hi-tech     20.12.2019 - 18:04
Запуск першого космічного корабля Boeing провалився
Фото: космічний корабель Starliner (nasa.gov)

Корабель Starliner з-за проблем з двигуном не зміг зістикуватися з МКС

Американська компанія Boeing провалила перший запуск нового космічного корабля Starliner, який не зміг стикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Starliner став першим кораблем, який був запущений в безпілотному режимі до МКС. Запуск був успішно проведений з мису Канаверал у Флориді, але потім корабель не зміг вийти на орбіту, яка дозволила б стикуватися з космічною станцією.

Як повідомили в NASA, причиною провального запуску стала помилка таймера космічного корабля з-за чого капсула спалювала паливо занадто рано, що завадило досягти МКС.

"У нас сьогодні дійсно були деякі проблеми. Коли космічний корабель відокремився від ракети-носія, ми не отримали горіння орбітальної установки, на який ми сподівалися", - повідомив директор NASA Джеймс Брайденстайн.

У NASA наголосили, що на даний момент корабель знаходиться на стабільній орбіті. Стиковка з МКС не планується. На даний момент корабель намагаються вивести на орбіту, яка дозволить Starliner повернути на землю. У Boeing очікують, що повернути корабель на Землю вдасться протягом 48 годин.

Нагадаємо, на початку року у NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми. На думку аерокосмічного управління, зазначені недоліки кораблях CST-100 StarLiner (Boeing) і Crew Dragon (SpaceX) можуть позначитися на безпеці польотів.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку грудня вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX зістикувався з модулем "Гармонія" Міжнародної космічної станції.

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