Гладковський заявив про готовність співпрацювати зі слідчими

Комітет з питань запобігання корупції Верховної ради розглядає факти, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні

Отстраненный заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский готов сотрудничать со следователями в рамках расследования коррупционных схем в оборонной сфере. Об этом он написал в заявлении, которое зачитали на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас Комитет по вопросам предотвращения коррупции Верховной рады рассматривает факты, которые были обнародованы в журналистском расследовании относительно коррупции в оборонной сфере.

"26 февраля обратился ко всем правоохранительным органам относительно объективного расследования. Готов сотрудничать со всеми органами", - говорится в его заявлении.

Отметим, что на заседании присутствует журналист Денис Бигус и представитель государственного концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, а также представители СБУ и ГФС. Корреспондент РБК Украина сообщает, что представители НАБУ и САП не пришли на заседание.

Напомним, журналистка программы "Наші гроші" Леся Иванова опубликовала расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищению в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза. После этого Гладковский объявил о прекращении полномочий в СНБО. Отметим, САП открыло уголовное дело по хищениям в оборонной сфере, а в ГПУ заявили, что уже давно ведут расследование в этой сфере.