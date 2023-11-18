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Террорист Стрелков решил баллотироваться в президенты РФ

Россия, Суббота 18 ноября 2023 22:11
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Террорист Стрелков решил баллотироваться в президенты РФ Фото: российский террорист Игорь Стрелков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский террорист Игорь Стрелков, которого суд Гааги обвинил в причастности к уничтожению пассажирского рейса MH17 над Донбассом, решил идти в президенты России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал SOTA.

Как отмечает SOTA, о выдвижении в президенты террорист объявил не сам, а через своего представителя - сопредседателя "Русского движения за Стрелкова" Олега Нельзина. Стрелков не смог этого сделать сам, поскольку находится в СИЗО из-за критики российского диктатора Владимира Путина.

Так, на пресс-конференции в поддержку террориста Нельзин прочитал письмо Стрелкова, написанное в СИЗО. В письме и говорилось, что Стрелков будет самовыдвигаться в президенты России на выборах в 2024 году.

Кроме того, Стрелков из СИЗО поручил своим сторонникам развернуть штаб по сбору подписей и призвал разные российские организации поддержать его.

Кто такой Игорь Стрелков

Игорь Стрелков, также известный по фамилии Гиркин, - бывший офицер ФСБ, участвовавший в оккупации Донецкой области в 2014 году. Тогда он получил должность "министра обороны" так называемой "ДНР".

Кроме того, Стрелков причастен к уничтожению малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года. Суд Гааги признал Стрелкова виновным в уничтожении самолета и объявил в международный розыск. Россия отказывается самостоятельно его выдавать правосудию.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Стрелков начал активно критиковать российское военное руководство и лично Путина. Он обвинял его в провалах на фронте. В результате его задержали по статье "экстремизм", а затем арестовали.

Напомним, террористу Стрелкову грозит до пяти лет тюрьмы в РФ.

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