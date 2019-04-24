Гіпермонополію Ахметова можуть розглянути на РБНО

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Завтра Ахметов може поповнити свою "енергетичну імперію"

Питання монополізму енергохолдингу ДТЕК олігарха Ріната Ахметова пора виносити на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це на своєму Facebook написала народний депутат секретар парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька.

Вона нагадала, що 25 квітня Антимонопольний комітет може дозволити Ахметову поповнити свою "енергетичну імперію" ще двома обленерго – "Київобленерго" і "Одесаобленерго".

"Енергетична гіпермонополія Ахметова – за крок від добудови. Питання виноситься на АМКУ. Може, час вже на РНБОУ? Поки українці чубляться в соцмережах з приводу останніх президентських виборів, Ахметов тихцем монополізує ще один сегмент енергетики – розподіл і роздрібну торгівлю електроенергією", - написала депутат.

Войціцька пояснила, що ДТЕК Ахметова вибудовує вертикально інтегровану монопольну структуру для тотального контролю над кожною ланкою української енергетики.

"Завтрашнє можливе погодження АМКУ концентрації в руках ДТЕК понад 35% ринку розподілу електроенергії фактично відкриває Ахметову дорогу до скупки всіх обленерго країни. Адже прецедент концентрації буде створено. Контролюючи майже половину розподілу електроенергії і, відповідно, високу частку її реалізації кінцевим споживачам, Ахметов в ручному режимі керуватиме попитом на електроенергію в масштабах країни, а значить контролюватиме цінову політику", - попередила нардеп.

Вона переконана, що як тільки ДТЕК Ахметова отримає ці компанії, тарифи на електроенергію для споживачів виростуть.

"Якщо дозвіл на купівлю "Київобленерго" і "Одесаобленерго" буде надано, мишоловка закриється – дорога до повної монополізації енергоринку Ахметовим буде вільна. І зупинити ДТЕК, який катком проїжджатиме по добробуту українців, буде майже неможливо. Високі тарифи на електроенергію як гальмо розвитку виробництва будуть і далі тягнути економіку країни донизу", - наголосила Войціцька.

Нардеп зауважила, що питання монополізму ДТЕК настав час виносити вже не на АМКУ, а на РНБО.

"Загрозливий для економіки та безпеки України рівень монополізації енергетики з боку структур, які пов'язують з Кремлем – чи це не тема для негайного розгляду новим складом Ради нацбезпеки? Впевнена, що так. Вимагатимемо рішучих кроків від нового керівництва РНБОУ щодо демонополізації галузі", - написала вона.

Нагадаємо, раніше тарифи для Ахметова побили новий рекорд. Електроенергію у вугільних електростанцій Україна закуповувала у лютому 2019 року майже вдвічі дорожче від цін, по яким у Європі купували електроенергію групи донецького олігарха.

Статки Ахметова, за даними Bloomberg Billionaires Index, зросли на 830 млн доларів за один місяць і станом на 1 лютого 2019 року становили 6,04 млрд доларів. Таким чином Ахметов залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу.