У Раді розповіли про легалізовані державою "договорняки" з Ахметовим

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Інтереси ДТЕК Ахметова стали пріоритетними для регулятора та інших держорганів, впевнена Войціцька

Скандальна формула "Роттердам+", головним бенефіціаром якої є енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, є "договорняком", повністю легалізованим державою. Про це заявила народний депутат, секретар парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її блог.

Так, нардеп нагадала, що теплова генерація України майже повністю монополізована корпорацією ДТЕК Ріната Ахметова.

"У нас у 2014-2015 роках були віялові відключення, коли ДТЕК вимагала вигідного для себе збільшення вартості вугілля. Потім, не в останню чергу через ринкову владу корпорації Ахметова, НКРЕКП у своїй політиці раптово розвернулася на 180 градусів і з'явилася формула "Роттердам+". Ці повністю легалізовані державою "договорняки" вже коштували споживачам близько 35 млрд грн або 1,26 млрд дол.", - написала вона.

Політик вважає, що інтереси ДТЕК Ахметова є пріоритетними для НКРЕКП та інших державних органів, оскільки навіть за таких фактів керівництво Антимонопольного комітету відмовляється визнавати ДТЕК монополістом.

"Одначе шантажування віяловими відключеннями є реальним інструментом, щоб тиснути на державу і вимагати чергових схем гарантування надприбутків", - розповіла Войціцька.

Крім того, нардеп наголосила на заяві генерального директора компанії ДТЕК Максима Тимченко про плани з придбання низки обленерго, яка, на її думку, демонструє, що компанія "не зупинятиметься на досягнутому".

"Попри деякі відмінності, суть одна: монополізм на ринку теплової генерації веде до корупції та збоїв у роботі національних електроенергетичних систем. Так само, як давньоримський сенатор Катон у кожному своєму виступі говорив, що Карфаген повинен бути зруйнований, так і я не буду втомлюватися повторювати, що політично захищені монополії олігархів повинні бути зруйновані", - резюмувала політик.

Нагадаємо, найближчим часом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) мають заслухати результати розслідування справ щодо можливих зловживань при затвердженні формули "Роттердам+".

"Буду приймати рішення. Треба призначати всі слідчі дії і робити висновки ... два роки годувати суспільство тим, що "щось, колись, десь буде, - я не хочу", - підкреслив керівник САП Назар Холодницький.

Раніше Войціцька закликала припинити наймасштабніше в новітній Україні шахрайство, організоване, за її словами, Рінатом Ахметовим і владою.

"Кожен українець змушений щодня сплачувати Ахметову корупційну ренту. Разом ми вже сплатили майже чотири десятки мільярдів гривень ніким і нічим не передбаченого податку за схемою Роттердам+. Це слід припинити", - розповідала нардеп.