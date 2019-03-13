Тарифи для Ахметова побили новий рекорд

Фото: Рінат Ахметов (з відкритих джерел)

Тариф ТЕС став рекордно високим за всю українську історію

Електроенергію у вугільних електростанцій Україна закуповувала у лютому 2019 року майже вдвічі дорожче від цін, по яким у Європі купували електроенергію групи донецького олігарха Ріната Ахметова. Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані ДП "Енергоринок".

Як зазначається, середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС становила 2167 грн/МВт*г за наростаючим підсумком (0,72 євро за кВт*год). Таким чином тариф теплової генерації виріс на 16% у порівнянні із січнем цього року, що є рекордно високим тарифом ТЕС за всю українську історію.

При цьому на Угорській енергетичній біржі електроенергія у лютому котирувалась по 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*г. Тобто ціна українського Енергоринку на 45% вище від ціни угорської біржі.

Як писало РБК-Україна, одна з запорук успіху бізнесу Ахметова – формула розрахунку ціни вугілля для теплоелектростанцій (ТЕС) "Роттердам плюс", запроваджена три роки тому.

ДТЕК Ахметова видобуває до 85% українського вугілля і виробляє до 25% електроенергії. Йому належать 34 шахти і дев'ять з 14 ТЕС. За даними Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, на формулі "Роттердам плюс" олігарх заробив понад 40 млрд гривень. У кінці минулого року Антимонопольний комітет України відмовився визнавати ДТЕК монополістом.

Нагадаємо, за словами секретаря парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторії Войціцької, формула "Роттердам+", головним бенефіціаром якої став ДТЕК Ахметова, є "договорняком", повністю легалізованим державою.