Ахметов за місяць розбагатів на 830 млн доларів, - Bloomberg

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Ахметов залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу

Статки олігарха, засновника енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого 2019 року становили 6,04 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Bloomberg Billionaires Index.

Відповідно до рейтингу, Ахметов піднявся у рейтингу на 263 сходинку. Як і раніше, Ахметов залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу.

Очолює рейтинг мільярдерів засновник Amazon Джеф Безос з капіталом 142 млрд доларів. За ним йде засновник Microsoft Біл Гейтс - 95,8 млрд доларів, бізнесмен Уоррен Баффет - 84,9 млрд доларів, президент групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно - 76,6 млрд доларів і глава Facebook Марк Цукерберг - 65,6 млрд доларів.

Поріг входу в рейтинг становить 3,75 млрд доларів.

Як відомо, Bloomberg Billionaires Index оцінює статки топ-500 мільярдерів світу.

Як писало РБК-Україна, відповідно до даних Bloomberg Billionaires Index, протягом 2018 року 500 найбагатших людей світу втратили 511 млрд доларів. Станом на 21 грудня 2018 року, їх сукупний чистий капітал скоротився до 4,7 трлн доларів.

Нагадаємо, за словами голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послу Андрія Геруса, доходи олігарха Ріната Ахметова виросли завдяки росту тарифів в Україні. На думку експерта, енергетичний холдинг ДТЕК Ахметова є головним бенефіціаром формули "Роттердам+".

Як заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, вже найближчим часом будуть заслухані результати розслідування справ щодо можливих зловживань при затвердженні формули "Роттердам+".