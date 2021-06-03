В гімназії Одеси провели антитерористичні навчання

За легендою, невідомий чоловік із прихованою зброєю зайшов на територію гімназії та зробив постріл в повітря. Після цього забіг в приміщення та намагався потрапити до кабінетів.

"Один з працівників навчального закладу був ймовірно поранений в ногу та госпіталізований швидкою медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці, знешкодивши стрілка, вивели школярів на стадіон, де психологи ДСНС відразу почали спілкуватись з учнями. Після чого гвардійці оточили периметр, а рятувальники погасили умовну пожежу.

Фото: антитерористичні навчання в гімназії Одеси (Військова частина 3012 НГУ/Facebook)