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Гимнасты сборной Украины в полном составе отказываются от участия в чемпионате Европы: в чем причина

Фото: Гимнасты сборной Украины (instagram.com/chepur_gym)
Автор: Андрей Костенко

Члены мужской сборной Украины по спортивной гимнастике выдвинули ультиматум профильной национальной федерации. Они не согласны с кадровой политикой организации.

Спортсмены считают, что Украинская федерация гимнастики (УФГ) отстраняет главного тренера команды Геннадия Сартинского из-за личной мести.

"Украинская федерация гимнастики целенаправленно отстраняет главного тренера мужской сборной Украины Геннадия Сартинского от участия в чемпионате Европы. Человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды.

Это решение не имеет никакого спортивного или логического обоснования. Это - личная месть со стороны руководства Федерации во главе со Стеллой Захаровой, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети.

Гимнасты заявили, что без Сартинского они отказываются участвовать в чемпионате Европы в конце мая этого года. Также они направят коллективное обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства УФГ.

"Мы - команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри", - заявили представители сборной.

Заявление подписали Назар Чепурной, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед.

 

Ранее сообщили, что матчи УПЛ в Каменце-Подольском находятся под вопросом.

Также рассказали, с кем сыграют Свитолина, Костюк и Ястремская на турнире WTA 1000 в Риме.

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