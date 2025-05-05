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Жеребьевка WTA 1000: с кем сыграют Свитолина, Костюк и Ястремская

Понедельник 05 мая 2025 17:00
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Жеребьевка WTA 1000: с кем сыграют Свитолина, Костюк и Ястремская Свитолина и другие теннисистки узнали соперниц (фото: facebook.com/ElinaSvitolina)
Автор: Владимир Варуха

5 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Риме, который пройдет с 6 по 18 мая. За титул на престижных соревнованиях в столице Италии поборются три украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

РБК-Украина рассказывает, с кем сыграют украинки на турнире.

Жеребьевка турнира WTA 1000

Элина Свитолина, которая получила 16-й номер посева, стартует сразу со второго раунда. Ее первой соперницей станет победительница матча между испанкой Джессикой Бузас Манейро и американкой Энн Ли.

Марта Костюк начнет выступления в первом раунде с поединка против 19-летней филиппинки Александры Эали. В случае победы украинка выйдет на 14-ю сеяную россиянку Дарью Касаткину, которая выступает под нейтральным флагом.

Даяна Ястремская также стартует с первого круга, где встретится с еще одной нейтральной теннисисткой - Анастасией Потаповой. Если Ястремская преодолеет эту стадию, то в следующем раунде ее ждет сверхтяжелое испытание - встреча с первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.

Прогресс Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает демонстрировать впечатляющую форму на грунтовом покрытии. Благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, Свитолина поднялась на 14-ю позицию в обновленном рейтинге WTA от 5 мая 2025 года - это ее самая высокая позиция с ноября 2021 года.

В Мадриде Элина одержала победы над британкой Соней Картал, казахстанкой Еленой Рыбакиной, гречанкой Марией Саккари и японкой Моюкой Учиджимой, прежде чем уступить первой ракетке мира Арине Соболенко в полуфинале.

Этот результат стал продолжением её успешного сезона: в апреле Свитолина выиграла свой 18-й титул WTA на турнире в Руане, а также помогла сборной Украины выйти в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее Украина совершила огромный скачок в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

Также Свитолина проиграла Соболенко на турнире в Мадриде.

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