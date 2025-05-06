Гімнасти збірної України у повному складі відмовляються від участі в чемпіонаті Європи: в чому причина

Спортсмени вважають, що Українська федерація гімнастики (УФГ) усуває головного тренера команди Геннадія Сартинського через особисту помсту.

"Українська федерація гімнастики цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України Геннадія Сартинського – від участі в чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди.

Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі зі Стеллою Захаровою, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини", – говориться в заяві, опублікованій у соцмережі.

Гімнасти заявили, що без Сартинського вони відмовляються брати участь у чемпіонаті Європи наприкінці травня цього року. Також вони направлять колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва УФГ.

"Ми – команда. І ми не дамо розірвати її зсередини", - заявили представники збірної.

Заяву підписали Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.