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Гідрометцентр не зафіксував викидів цезію під час пожежі в Чорнобилі

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 17:35
Гідрометцентр не зафіксував викидів цезію під час пожежі в Чорнобилі
Фото: Микола Кульбіда (УНІАН)

Також не виявлено жодних змін у гамма-фоні

В результаті лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження не було зафіксовано викидів в атмосферу Цезію-137. Про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кульбіди, гідрометцентр не виявив зростання концентрації цезію в атмосфері після лісової пожежі на території Чорнобильської зони відчуження.

"Якогось помітного зростання концентрації Цезію-137 в атмосферному повітрі не виявлено. Вони дещо більші в зоні горіння і зменшуються за 10 метрів від цієї зони. Верхній шар землі, який піддається горінню, не містить тих концентрацій, які несуть загрозу для людини", - розповів він.

Також Кульбіда стверджує, що у гамма-фоні після лісової пожежі також не виявлено жодних змін. Він додав, що наразі повітря забруднює лише пил, а всі інші показники перебувають в межах норми.

Нагадаємо, раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що продукти горіння, які утворилися внаслідок пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, не несуть хімічної та радіологічної загрози мешканцям Києва. Радіаційний фон в Києві та області у межах норми.

Також РБК-Україна повідомлялося, що рівень забруднення повітря у Києві продуктами горіння може очиститися до ранку 18 квітня. Очікується, що показники забрудненості повітря повернуться до нормальних показників.

Пожежі не несуть загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховищу радіовідходів Забруднення повітря у Києві у 2-3 рази перевищувало норму, - Кульбіда
Новини України ГідрометцентрпожежаЧорнобильзагрязнение воздуха
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