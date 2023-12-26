Достойный ответ. США атаковали объекты "Хезболла" в Ираке

Отмечается, что утром 25 декабря на севере Ирака американские военнослужащие были атакованы беспилотником с односторонним управлением. В результате удара трое военных были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ответственность за атаку взяло на себя ополчение "Катаиб Хезболла" и связанные с ним группировки, действующие под эгидой поддерживаемых Ираном боевиков.

В ответ, президент США Джо Байден приказал Министерству обороны подготовить варианты ответа.

"Варианты были озвучены президенту во время телефонного разговора с министром обороны Ллойдом Остином и членами президентской команды по национальной безопасности. Во время разговора президент приказал нанести удары по трем объектам, которых использует "Катаиб Хезболла" и связанные с ней группы, сосредоточившись на деятельности беспилотных летательных аппаратов", - сообщает Белый дом.

Атаки Израиля по объектам движения Хезболла

Поддерживаемые Ираном боевики "Хезболлы" регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе.

В среду, 20 декабря, истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Другие два потерпели катастрофу.

Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы", чтобы отбросить их на 20 километров от своих границ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.