Брала ли Украина раньше ПВО в аренду: ответ Игната

Предоставление средств противовоздушной обороны в аренду не является распространенной практикой в мире. Впрочем, были случаи, когда Украина пользовалась этой возможностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как пояснил Игнат, предоставление средств ПВО в аренду не является распространенной практикой из-за их дефицита во всем мире.

"Были случаи, когда Украина брала комплекс для защиты определенного объекта, чтобы личный состав выучился на нем работать. Этот комплекс возвращен и это не является каким-то распространенным явлением. Никто ПВО не даст в аренду. Его мало и каждая страна защищает свое воздушное пространство и национальные интересы", - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

ПВО для Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом касаемо помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров во время заседания "Рамштайн".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, что энергетический террор Российской Федерации этой зимой может усилиться. Также он рассказал, что наша страна просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак.

В октябре Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что Украина возьмет в аренду системы противовоздушной обороны, чтобы усилить свою защиту. В то же время страны, которые предоставят такую услугу, не раскрываются.