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Гібралтар зафіксував перший випадок коронавірусу

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 15:31
Гібралтар зафіксував перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Інфікований їздив в Італію

Гібралтар сьогодні, 3 березня, зафіксував перший випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що пацієнт разом зі своїм партнером нещодавно повернувся з північної Італії через аеропорт Малага в Іспанії.

Подружжя зараз знаходиться на самоізоляції. Партнер пацієнта ще не відчував ніяких симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні коронавірус вперше був зафіксований в Україні.

За даними Центру громадського здоров'я, зразки першого зараженого коронавірусом в Чернівцях відправили на підтвердження в Лондон. Крім того, у відомстві зазначили, що чоловік повертався з Італії через Румунію (в Румунію на літаку, а звідти - на своєму автомобілі). На кордоні він проходив температурний скринінг, але підвищеної температури у нього не було.

Глава МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що введення обмежувальних заходів через коронавірус буде залежати від динаміки появи нових заражених.

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