Нацполіція поки що не озвучує версії загибелі Тимчука

Фото: Дмитро Тимчук (УНІАН)

Наразі правоохоронці працюють на місці події та досліджують обставини

Національна поліція поки що не озвучує версії загибелі депутата Верховної ради України Дмитра Тимчука. Про це спікер Нацполіціі Ярослав Тракало заявив у коментарі РБК-Україна.

Він підкреслив, що наразі правоохоронці працюють на місці події та досліджують обставини.

"Наразі поліція працює на місті події та досліджує обставини того, що сталося. Попередні версії будуть згодом. Але дайте спочатку зрозуміти, що сталось. Наразі поліція може підтвердити тільки факт смерті", - зазначив Тракало.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук помер від вогнепального поранення у голову. Так, попередньою робочою версією слідства є те, що Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета.

Також нардеп Антон Геращенко написав у Twitter, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

Дмитро Тимчук - підполковник запасу, перебував на службі в різних структурних підрозділах Міністерства оборони. Також працював головним редактором інтернет-проекту "Флот-2017".

Тимчук був керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень", координатором групи "Інформаційний опір". На позачергових виборах до Верховної ради у 2014 був обраний народним депутатом за партійним списком "Народного фронту".

Як писало РБК-Україна раніше, в одному з сіл Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. Так, у ході вимагання грошей один із зловмисників завдав господареві ножове поранення. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.