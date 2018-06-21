ДФС завершує відпрацювання взаємодії митниці та силовиків під час оформлення товарів

Продан зазначив, що будуть обрані координатори взаємодії митників та представників поліції

Державна фіскальна служба (ДФС) завершує відпрацювання алгоритму взаємодії митниці та силовиків під час оформлення товарів. Про це у четвер, 21 червня, під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив в. о. голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент РБК-Україна.

"На виконання постанови, яка вчора була прийнята на засіданні уряду, сьогодні центральним апаратом ДФС відпрацьовується алгоритм дій на предмет надання доступу до відповідного програмного продукту, який використовується митним напрямком ДФС", - зазначив Продан.

За його словами, йдеться про надання співробітникам Національної поліції доступу в режимі онлайн відслідковувати усі процеси, які відбуваються під час оформлення з метою створення відповідних аналітичних матеріалів для підняття заходів щодо подальшого реагування.

"Сьогодні ми до кінця дня надамо алгоритм дій нашим співробітникам у регіони, безпосередньо у пункти пропуску", - сказав він.

Також Продан зазначив, що будуть обрані координатори взаємодії митників та представників поліції.

"Ми дамо чіткий механізм, у який спосіб і на скільки періодично здійснюватиметься надання інформації центральному апарату ДФС і представникам Нацполіції", - зазначив керівник ДФС.

У свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман додав, що відповідальність за порушення на митниці буде "абсолютно жорсткою".

"Ми ретельно проаналізуємо роботу кожної митниці, і рішення будуть абсолютно жорсткими... Я хотів би просто попередити усіх керівників митниць", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гройсман анонсував запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду.