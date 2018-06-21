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ДФС завершує відпрацювання взаємодії митниці та силовиків під час оформлення товарів

НовиниЕкономіка    21.06.2018 - 13:48
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан зазначив, що будуть обрані координатори взаємодії митників та представників поліції

Державна фіскальна служба (ДФС) завершує відпрацювання алгоритму взаємодії митниці та силовиків під час оформлення товарів. Про це у четвер, 21 червня, під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив в. о. голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент РБК-Україна.

"На виконання постанови, яка вчора була прийнята на засіданні уряду, сьогодні центральним апаратом ДФС відпрацьовується алгоритм дій на предмет надання доступу до відповідного програмного продукту, який використовується митним напрямком ДФС", - зазначив Продан.

За його словами, йдеться про надання співробітникам Національної поліції доступу в режимі онлайн відслідковувати усі процеси, які відбуваються під час оформлення з метою створення відповідних аналітичних матеріалів для підняття заходів щодо подальшого реагування.

"Сьогодні ми до кінця дня надамо алгоритм дій нашим співробітникам у регіони, безпосередньо у пункти пропуску", - сказав він.

Також Продан зазначив, що будуть обрані координатори взаємодії митників та представників поліції.

"Ми дамо чіткий механізм, у який спосіб і на скільки періодично здійснюватиметься надання інформації центральному апарату ДФС і представникам Нацполіції", - зазначив керівник ДФС. 

У свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман додав, що відповідальність за порушення на митниці буде "абсолютно жорсткою".

"Ми ретельно проаналізуємо роботу кожної митниці, і рішення будуть абсолютно жорсткими... Я хотів би просто попередити усіх керівників митниць", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гройсман анонсував запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду.

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Теги публікації: Юрій Продан, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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