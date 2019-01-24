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У ДФС розробили проект по детінізації зайнятості українців

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 14:53
У ДФС розробили проект по детінізації зайнятості українців
Фото: Олександр Власов (УНІАН)

Документ покликаний вдосконалити контроль за оформленням трудових відносин із найманими працівниками

Виконуючий обов'язки глави Державної фіскальної служби Олександр Власов зазначив, що у відомстві розробили проект розпорядження щодо проведення заходів, спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення в окремих галузях економіки.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДФС.

За словами Власова, наразі нормативний акт направлено на розгляд до Міністерства фінансів України.

"ДФС взяла участь у розробці проекту розпорядження щодо проведення заходів, спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення в окремих галузях економіки. Пропонується проведення спільних комплексних заходів у сферах торгівлі та громадського харчування, будівництва, сільського господарства, транспортних перевезень, медичного обслуговування, надання послуг", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що проектом передбачається обмін між відомствами щодо використання неоформлених найманих працівників.

"Передбачено обмін інформацією між ДФС, Міністерством соціальної політики, Державною службою з питань праці, Державною службою зайнятості та Пенсійним фондом України про факти виявлення використання неоформлених найманих працівників, виплати доходів таким працівникам", - поінформували у ДФС.

У відомстві очікують, що ухвалення проекту надасть можливість зменшити застосування незадекларованої праці та вдосконалить контроль за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Нагадаємо, у ДФС заявили, що минулого року державні надходження до держбюджету від боротьби з нелегальною зайнятістю склали 1,3 мільярда гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, у Держслужбі зайнятості поінформували, що в січні 2019 року в Україні налічується близько 150 тисяч вакансій.

Додамо, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341 700 безробітних, що на 40 700 більше, ніж у листопаді.

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