ДФС провела обшуки в "Київпастрансі" через факти ухилення від сплати податків

Зазначається, що правоохоронці викрили службових осіб одного із комунальних підприємств КМДА в ухиленні від сплати податків, привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

"Правоохоронці встановили, що службові особи КП "Київпастранс" діючи за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства "Київпастранс" - "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" та іншими суб’єктів господарської діяльності (СГД), в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії", - йдеться в повідомленні ДФС.

Загальна вартість робіт склала понад 80 млн гривень, значна частина яких було привласнено.

Наразі призначено експертизу, під час якої буде встановлено розмір завданих збитків.

Крім того, встановлено, що ряд осіб, використовуючи реквізити "ризикових" СГД, вчинили пособництво службовим особам одного із товариств в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

На підставі ухвали районного суду м. Києва співробітники ДФС провели обшуки приміщень за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс".

"За результатами обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп’ютерну техніку. Вищезазначені документи, після завершення їх огляду будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні", - повідомили у ДФС.

Наразі досудове розслідування триває.

"Триває щоденна робота з виявлення фактів ухилення від сплати податків та неправомірного використання коштів з бюджету міста. Модернізація інфраструктури в столиці має бути одним із пріоритетів, а влада Києва має забезпечити існування сучасної транспортної інфраструктури та її комфортне використання для мешканців та гостей столиці. ДФС не дозволить займатися розтратою бюджетних коштів, та продовжить жорстко реагувати на будь-які прояви порушень. Всі фігуранти кримінальних проваджень будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.