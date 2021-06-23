ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" из-за фактов уклонения от уплаты налогов

Отмечается, что правоохранители уличили должностных лиц одного из коммунальных предприятий КГГА в уклонении от уплаты налогов, присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением.

"Правоохранители установили, что должностные лица КП "Киевпастранс" действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения коммунального предприятия "Киевпастранс" - "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" и другими субъектов хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии", - говорится в сообщении ГФС.

Общая стоимость работ составила более 80 млн гривен, значительная часть которых была присвоена.

Сейчас назначена экспертиза, во время которой будет установлен размер нанесенного ущерба.

Кроме того, установлено, что ряд лиц, используя реквизиты "рисковых" СХД, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда г. Киева сотрудники ГФС провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП "Киевпастранс".

"По результатам обысков обнаружено и изъято финансово-хозяйственную документацию КП "Киевпастранс" и компьютерную технику. Вышеуказанные документы, после завершения их осмотра признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве", - сообщили в ГФС.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

"Продолжается ежедневная работа по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов и неправомерного использования средств из бюджета города. Модернизация инфраструктуры в столице должна быть одним из приоритетов, а власти Киева должны обеспечить существование современной транспортной инфраструктуры и ее комфортное использование для жителей и гостей столицы. ГФС не позволит заниматься растратой бюджетных средств, и продолжит жестко реагировать на любые проявления нарушений. Все фигуранты уголовных производств будут привлечены к ответственности", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.