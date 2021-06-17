Завдав збитків на 34 млн. ДФС наклала арешт на майно підрядника земельного департаменту КМДА

Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на майно підрядника департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, що завдав близько 34 млн збитків бюджету.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

Встановлено, що директор одного із товариств м. Києва починаючи з 2013 року умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді користування земельними ділянками, що знаходяться в центрі столиці, не оформив належним чином правовстановлюючих документів з Департаментом земельних ресурсів КМДА, та не сплачував орендну плату за землю.

Також встановлено, що службові особи цього товариства при поданні декларації з плати за землю, за попередні роки, занижували площу та нормативно грошову оцінку земельних ділянок що призвело до не сплати до місцевого бюджету України у м. Києві близько 34 млн грн.

Співробітники ДФС провели ряд обшуків за місцем проживання керівника підприємства, в офісах підприємства та у приміщенні департаменту земельних ресурсів КМДА.

ДФС забезпечила накладення арешту на майно підрядника Департаменту земельних ресурсів КМДА, що завдав близько 3️⃣4️⃣ млн... Posted by Державна фіскальна служба України on Thursday, June 17, 2021

Проведена судово-економічна експертиза підтвердила розмір спричинених збитків територіальній громаді Києва в особі Київської міської ради в сумі 19,5 млн грн.

Керівнику згаданого товариства, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. На даний час його оголошено в розшук.

Ухвалою районного суду м. Києва, накладено арешт на нерухоме майно (приміщення у м. Києві), що на праві власності належить згаданому СГД, з метою забезпечення цивільного позову.

Триває досудове розслідування.

"Триває системна, кропітка робота по встановленню всіх фактів розкрадання ресурсів місцевої громади Києва та ухилення від сплати податків різних підрядників та субпідрядників. Вже маємо докази, які свідчать про таке системне явище як завищення реальної вартості робіт чи послуг. Неналежна організація в діяльності структурних підрозділів КМДА спричинила збитки бюджету на сотні мільйонів гривень. Всі порушення отримають правову оцінку", - повідомив голова ДФС Вадим Мельник.