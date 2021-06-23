ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДФС провела обшуки в "Київпастрансі" через факти ухилення від сплати податків

Новость на русском →
Київ, Середа 23 червня 2021 11:42
ДФС провела обшуки в "Київпастрансі" через факти ухилення від сплати податків Фото: ДФС провела обшуки в "Київпастрансі" (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: РБК-Україна

Державна фіскальна служба (ДФС) провела обшуки в КП "Київпастранс" за фактами ухилення від сплати податків та привласнені бюджетних коштів.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

Зазначається, що правоохоронці викрили службових осіб одного із комунальних підприємств КМДА в ухиленні від сплати податків, привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

"Правоохоронці встановили, що службові особи КП "Київпастранс" діючи за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства "Київпастранс" - "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" та іншими суб’єктів господарської діяльності (СГД), в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії", - йдеться в повідомленні ДФС.

Загальна вартість робіт склала понад 80 млн гривень, значна частина яких було привласнено.

Наразі призначено експертизу, під час якої буде встановлено розмір завданих збитків.

Крім того, встановлено, що ряд осіб, використовуючи реквізити "ризикових" СГД, вчинили пособництво службовим особам одного із товариств в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

На підставі ухвали районного суду м. Києва співробітники ДФС провели обшуки приміщень за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс".

"За результатами обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп’ютерну техніку. Вищезазначені документи, після завершення їх огляду будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні", - повідомили у ДФС.

Наразі досудове розслідування триває.

"Триває щоденна робота з виявлення фактів ухилення від сплати податків та неправомірного використання коштів з бюджету міста. Модернізація інфраструктури в столиці має бути одним із пріоритетів, а влада Києва має забезпечити існування сучасної транспортної інфраструктури та її комфортне використання для мешканців та гостей столиці. ДФС не дозволить займатися розтратою бюджетних коштів, та продовжить жорстко реагувати на будь-які прояви порушень. Всі фігуранти кримінальних проваджень будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Раніше РБК-Україна писало, що ДФС наклала арешт на майно підрядника департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, що завдав близько 34 млн збитків бюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДФС Київ обшук
NEWS
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ