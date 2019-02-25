ДФС підбила підсумки пільгового розмитнення "євроблях"

З 25 лютого минулого року власники євроблях сплатили 13,5 млрд грн

С начала действия законов о растаможке "евроблях" (автомобилей с иностранной регистрацией) по льготной ставке 0,5 акцизного сбора таможнями оформлено более 218 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным прес-службы, из них почти 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил. За их оформление оплачено более 8,65 млрд грн, из которых почти 4,3 млрд грн - акцизный налог, 2,5 млрд грн - НДС и 0,772 млрд грн - пошлина.

Из этого количества 121,4 тыс. - это те автомобили, которые находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно оплатили 1,031 млрд грн (8500 за каждое авто).

Остальные авто (78 тыс.) заехали на территорию Украины после вступления в силу законов (25 ноября 2018 года) были растаможены до 22 февраля.

Напомним, до 23 мая еще будут действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей. После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда. Кроме того, полиция может взыскать с владельца такой машины от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн штрафа.

Как сообщало РБК-Украина, законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. По данным Минфина, на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании.