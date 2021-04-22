ДФС виявила на АЗС у Києві незаконно виготовленого палива на 26 млн грн

На підставі ухвал районного суду м. Києва співробітники ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків на території Київської, Чернігівської областей та м. Києва на автозаправних станціях які використовуються для ведення господарської діяльності товариств та в нежитлових приміщеннях.

В результаті обшуків виявлено бензин різних марок у кількості майже 950 000 літрів, відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів для подальшого проведення експертного дослідження та вилучено фінансово-господарські документи.

Планується проведення експертного дослідження відібраних зразків нафтопродуктів, а також накладення арешту на вилучені паливно-мастильні матеріали.

"Тіньові ринки є загрозою економічній безпеці держави. Співробітники ДФС, завдяки аналітичним можливостям служби, виявляють будь-які тіньові схеми на ринку паливно-мастильних матеріалів. Про ефективність такого підходу говорять результати роботи ДФС протягом першого кварталу цього року. За перших три місяці співробітники податкової міліції виявили контрафактного палива майже на 500 млн грн. Служба не дозволить обкрадання держави та кожного з громадян України. Впевнений, що вже у середньостроковій перспективі ми здатні звести нанівець існування ринку контрафактного пального, що дозволить бюджету отримати додаткові надходження і стимулювати розвиток легального бізнесу", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.