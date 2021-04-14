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В ДФС розповіли про підсумки проведення операції "Спирт"

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 16:48
В ДФС розповіли про підсумки проведення операції "Спирт" Фото: голова ДФС Вадим Мельник (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рамках операції Державної фіскальної служби України (ДФС) під умовною назвою "Спирт", яка проходила у лютому-березні 2021 року, було вилучено 488 тонн контрафактного спирту. Вартість продукції оцінюється у 94,8 млн грн.

Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник під час онлайн прес-конференції 13 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, з початку року було виявлено та вилучено понад 360 тонн незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, з яких 318,7 тонн - лише за два останніх місяців, тобто під час операції “Спирт”.

Мельник зауважив, що незаконне виробництво спирту є першопричиною існування на ринку незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, тому першочергову увагу ДФС приділяє саме боротьбі з обігом контрафактного спирту.

Здебільшого незаконний спирт виготовлявся на заводах України, тоді як доля імпортної продукції суттєво менша, зазначає Мельник.

"Треба боротись не лише з наслідками, а й з причинами подібних негативних явищ. Тому наша увага в рамках цієї операції була приділена саме незаконному виготовленню спирту", - заявив Вадим Мельник.

Також під час операції “Спирт” правоохоронці вилучили понад 2,5 млн одиниць підробних акцизних марок.

Раніше РБК-Україна писало, що ДФС вилучила з незаконного обігу у Кіровоградській області паливо на понад 1 млн доларів.

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