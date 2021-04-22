ГФС обнаружила на АЗС в Киеве незаконно изготовленного топлива на 26 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы выявило на одной из АЗС Киева крупную партию незаконно изготовленного топлива. Ориентировочная стоимость выявленных материалов - более 26 млн гривен.

На основании постановлений районного суда г. Киева сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве провели ряд санкционированных обысков на территории Киевской, Черниговской областей и г. Киева на автозаправочных станциях которые используются для ведения хозяйственной деятельности обществ и в нежилых помещениях.

В результате обысков обнаружено бензин различных марок в количестве почти 950 000 литров, отобраны образцы горюче-смазочных материалов для дальнейшего проведения экспертного исследования и изъяты финансово-хозяйственные документы.

Планируется проведение экспертного исследования отобранных образцов нефтепродуктов, а также наложение ареста на изъятые горюче-смазочные материалы.

"Теневые рынки являются угрозой экономической безопасности государства. Сотрудники ГФС, благодаря аналитическим возможностям службы, выявляют любые теневые схемы на рынке горюче-смазочных материалов. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года. За первые три месяца сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива почти на 500 млн грн. Служба не позволит обворовывания государства и каждого из граждан Украины. Уверен, что уже в среднесрочной перспективе мы способны свести на нет существование рынка контрафактного горючего, что позволит бюджету получить дополнительные поступления и стимулировать развитие легального бизнеса", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.