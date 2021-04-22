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ГФС обнаружила на АЗС в Киеве незаконно изготовленного топлива на 26 млн грн

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 15:33
ГФС обнаружила на АЗС в Киеве незаконно изготовленного топлива на 26 млн грн Фото: на одной из АЗС Киева обнаружили незаконно изготовленное топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Государственной фискальной службы выявило на одной из АЗС Киева крупную партию незаконно изготовленного топлива. Ориентировочная стоимость выявленных материалов - более 26 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ГФС.

На основании постановлений районного суда г. Киева сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве провели ряд санкционированных обысков на территории Киевской, Черниговской областей и г. Киева на автозаправочных станциях которые используются для ведения хозяйственной деятельности обществ и в нежилых помещениях.

В результате обысков обнаружено бензин различных марок в количестве почти 950 000 литров, отобраны образцы горюче-смазочных материалов для дальнейшего проведения экспертного исследования и изъяты финансово-хозяйственные документы.

Планируется проведение экспертного исследования отобранных образцов нефтепродуктов, а также наложение ареста на изъятые горюче-смазочные материалы.

"Теневые рынки являются угрозой экономической безопасности государства. Сотрудники ГФС, благодаря аналитическим возможностям службы, выявляют любые теневые схемы на рынке горюче-смазочных материалов. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года. За первые три месяца сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива почти на 500 млн грн. Служба не позволит обворовывания государства и каждого из граждан Украины. Уверен, что уже в среднесрочной перспективе мы способны свести на нет существование рынка контрафактного горючего, что позволит бюджету получить дополнительные поступления и стимулировать развитие легального бизнеса", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в рамках операции "Спирт", которая проходила в феврале-марте 2021 года, сотрудниками ГФС было изъято 488 тонн контрафактного спирта. Стоимость продукции оценивается в 94,8 млн грн.

Кроме того, в марте ГФС изъяла из незаконного оборота в Кировоградской области топливо на более 1 млн долларов.

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