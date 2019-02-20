У ДФС назвали суму надходжень від розмитнення авто на єврономерах

Після вступу в дію закону до України заїхала ще 71 тисяча авто на єврономерах

С ноября прошлого года растаможили 71 тысячу автомобилей с иностранной регистрацией (евроблях), которые заехали на территорию Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Виктор Кривицкий.

Он сообщил, что от растаможки этих автомобилей госбюджет получил 4,481 млрд грн.

Кривицкий подчеркнул, что это дополнительная сумма поступлений от растаможки "евроблях", то есть автомобилей, которые находились на территории Украины на момент принятия закона о льготном растаможивании.

Напомним, за время действия законов о льготных ставках на растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет поступило 7,67 млрд грн. По данным Минфина, на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании. С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года растаможен 123,9 тыс. автомобилей на еврономерах.

Отметим, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.