У ДФС назвали суму порушень на митниці за 2018 рік

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Вартість предметів порушень за рік зросла в два рази

У 2018 році митницями Державної фіскальної служби було виявлено 48,9 тис. порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 3,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в пре-службі, порівняно з 2017 роком кількість складених протоколів про порушення митних правил збільшилась на 51%, а вартість предметів правопорушення в два рази.

У 5,4 тис. справ про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 914 млн грн. Сума тимчасово вилучених предметів правопорушень збільшилась на 24 %.

Найпоширенішими є випадки незаконного переміщення через митний кордон промислових товарів. За вказаний період за скоєння таких порушень було вилучено товарів на суму 568,6 млн грн. Транспортних засобів вилучено на суму 149,9 млн грн, продовольчих товарів - на 119,3 млн грн, валюти - 76 млн грн.

Нагадаємо, до загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів починає переведення усіх митних платежів на Єдиний казначейський рахунок. Тестовий період починається 23 січня 2019 року. До 17 лютого тестування ЄКР проводитиметься виключно для Київської міської та обласної митниць, а з 18 лютого до 15 березня пройде на усіх митницях України.