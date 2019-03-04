У ДФС назвали найдорожчі і найдешевші розмитнені "євробляхи"

Найдорожчий Mercedes розмитнили за 1,5 млн грн, найдешевший OPEL - за 20 тис. грн

За время льготного периода по растаможке "евроблях" с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года таможни ГФС оформили 218 тыс. транспортных средств и получили 13,6 млрд грн платежей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Государственной фискальной службы.

По данным пресс-службы, из них почти 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил. За их оформление оплачено почти 8,7 млрд грн.

Топ-пятерка дорогих авто с иностранной регистрацией, растаможенных в льготный период:

легковой автомобиль марки MERCEDES-BENZ, модель AMG G 63 2018 года выпуска. Таможенная стоимость - 171,2 тыс. долларов. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - свыше 1,5 млн грн;

легковой автомобиль марки PORSCHE, модель 971 2017 года выпуска. Таможенная стоимость - 148,5 тыс. долларов. Сумма - 1,3 млн грн;

легковой автомобиль марки AUDI, модель R8 2017 года выпуска. Таможенная стоимость - 137,7 тыс. долларов. Сумма - 1,2 млн грн;

легковой автомобиль марки BENTLEY, модель MULSANNE 2010 года выпуска. Таможенная стоимость - 108 тыс. долларов. Сумма - 1 млн грн;

легковой автомобиль марки BENTLEY, модель FLYING SPUR W12 2014 года выпуска. Таможенная стоимость - 96,6 тыс. долларов. Сумма - 879 тыс. грн.

Топ-пятерка самых дешевых авто с иностранной регистрацией, растаможенных в льготный период:

легковой автомобиль марки OPEL, модель VECTRA 2001 года выпуска. Таможенная стоимость - 8,9 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - 22,3 тыс. грн;

легковой автомобиль марки VW, модель PASSAT 1998 года выпуска. Таможенная стоимость - 7,4 тыс. грн. Сумма - 28 тыс. грн;

легковой автомобиль марки AUDI, модель A4 1996 года выпуска. Таможенная стоимость - 6,5 тыс. грн. Сумма - 42,2 тыс. грн;

легковой автомобиль марки BMW, модель 320D 1998 года выпуска. Таможенная стоимость - 8,9 тыс. грн. Сумма - 43,9 тыс. грн;

легковой автомобиль марки DAEWOO, модель LANOS 2000 года выпуска. Таможенная стоимость - 9,2 тыс. грн. Сумма - 49,4 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, законы о растаможеа авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. По данным Минфина, на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании.

Напомним, до 23 мая еще будут действать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей. После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда. Кроме того, полиция может взыскать с владельца такой машины от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн штрафа.