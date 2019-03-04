У ДФС назвали найдорожчі і найдешевші розмитнені "євробляхи"

Найдорожчий Mercedes розмитнили за 1,5 млн грн, найдешевший OPEL - за 20 тис. грн
За время льготного периода по растаможке "евроблях" с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года таможни ГФС оформили 218 тыс. транспортных средств и получили 13,6 млрд грн платежей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Государственной фискальной службы.
По данным пресс-службы, из них почти 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил. За их оформление оплачено почти 8,7 млрд грн.
Топ-пятерка дорогих авто с иностранной регистрацией, растаможенных в льготный период:
Топ-пятерка самых дешевых авто с иностранной регистрацией, растаможенных в льготный период:
Как сообщало РБК-Украина, законы о растаможеа авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. По данным Минфина, на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании.
Напомним, до 23 мая еще будут действать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей. После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда. Кроме того, полиция может взыскать с владельца такой машины от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн штрафа.