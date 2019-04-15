ДФС змінила рахунки для сплати податків

Державна фіскальна служба України повідомила, що з 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719 для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій. Про це повідомляє РБУ-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

У ДФС повідомили, рахунки змінюються у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.

Я зазначили у прес-службі, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

* ;101 ; код за ЄДРПОУ ; сплата єдиного внеску ; ; ; 1 2 3 4 5 6 7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - Сплата суми єдиного внеску);

3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN з 1 квітня на 5 серпня 2019 року.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанова передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.