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Українці вдвічі збільшили декларування доходів

Новини » Економіка    11.04.2019 - 16:47
Українці вдвічі збільшили декларування доходів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Останній день подачі декларацій - 2 травня

На початок квітня 2019 року кількість поданих декларацій склала 201,3 тис., що на 54% перевищує відповідний показник минулого року. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, українці задекларували 24 млрд грн своїх доходів, що 97% більше до цифри, яка була на 1 квітня у 2018 році.

Найбільше задекларовано оподатковуваних доходів у вигляді: успадкованого чи отриманого у дарунок майна (3,7 млрд грн), інших доходів, які підлягають оподаткуванню (3,5 млрд грн), від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна (1,8 млрд грн), іноземних доходів (1,1 млрд грн).

Доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2067 громадян.

Значні суми доходів задекларували кияни (6,7 млрд грн), а також жителі Дніпропетровської (2,8 млрд грн), Харківської, Київської та  Львівської (по 1,3 млрд грн) областей.

У ДФС нагадують, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, залишилось кілька тижнів. Останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна фіскальна служба України дала роз'яснення щодо випадків, у яких не потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.

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