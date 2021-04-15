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ДФС за I квартал 2021 вилучила з незаконного обігу тютюнових виробів на 226,6 млн грн

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 13:26
ДФС за I квартал 2021 вилучила з незаконного обігу тютюнових виробів на 226,6 млн грн Фото: Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом січня-березня 2021 року співробітники Державної фіскальної служби вилучили з незаконного обігу тютюнових виробів на 226,6 млн грн. Фізичний обсяг вилученої продукції становить 36,4 тис. т.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

У рамках адміністративних проваджень було вилучено 3,3 тис. т продукції на суму 21,6 млн грн, в рамках кримінальних проваджень - 33,1 тис. т на 205 млн грн.

"Перебуваючи у постійній взаємодії з легальним бізнесом та правоохоронцями, ДФС оперативно реагує на факти виготовлення та постачання на ринок контрафактних тютюнових виробів. Впродовж січня-березня 2021 нам вдалося завдати потужного удару по інфраструктурі тіньового ринку тютюнових виробів. Цю динаміку ми маємо зберегти надалі, забезпечивши ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції", - повідомив олова ДФС Вадим Мельник.

ДФС за I квартал 2021 вилучила з незаконного обігу тютюнових виробів на 226,6 млн грн

Також, за його словами, ДФС продовжує досудові розслідування за фактами обігу незаконної тютюнової продукції та передачу матеріалів до судових інстанцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в рамках операції "Спирт", яка проходила у лютому-березні 2021 року, співробітниками ДФС було вилучено 488 тонн контрафактного спирту. Вартість продукції оцінюється у 94,8 млн грн.

Крім того, у березні ДФС вилучила з незаконного обігу у Кіровоградській області паливо на понад 1 млн доларів.

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