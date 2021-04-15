ГФС за I квартал 2021 изъяла из незаконного оборота табачных изделий на 226,6 млн грн

В течение января-марта 2021 года сотрудники Государственной фискальной службы изъяли из незаконного оборота табачных изделий на 226,6 млн грн. Физический объем изъятой продукции составляет 36,4 тыс. т.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС .

В рамках административных производств было изъято 3,3 тыс. т продукции на сумму 21,6 млн грн, в рамках уголовных производств - 33,1 тыс. т на 205 млн грн.

"Находясь в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставок на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления, как незаконный оборот подакцизной продукции", - сообщил олова ГФС Вадим Мельник.

Также, по его словам, ГФС продолжает досудебные расследования по фактам незаконного оборота табачной продукции и передачу материалов в судебные инстанции.