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ГФС за I квартал 2021 изъяла из незаконного оборота табачных изделий на 226,6 млн грн

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 13:26
ГФС за I квартал 2021 изъяла из незаконного оборота табачных изделий на 226,6 млн грн Фото: Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение января-марта 2021 года сотрудники Государственной фискальной службы изъяли из незаконного оборота табачных изделий на 226,6 млн грн. Физический объем изъятой продукции составляет 36,4 тыс. т.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В рамках административных производств было изъято 3,3 тыс. т продукции на сумму 21,6 млн грн, в рамках уголовных производств - 33,1 тыс. т на 205 млн грн.

"Находясь в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставок на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления, как незаконный оборот подакцизной продукции", - сообщил олова ГФС Вадим Мельник.

ГФС за I квартал 2021 изъяла из незаконного оборота табачных изделий на 226,6 млн грн

Также, по его словам, ГФС продолжает досудебные расследования по фактам незаконного оборота табачной продукции и передачу материалов в судебные инстанции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в рамках операции "Спирт", которая проходила в феврале-марте 2021 года, сотрудниками ГФС было изъято 488 тонн контрфактного спирта. Стоимость продукции оценивается в 94,8 млн грн.

Кроме того, в марте ГФС изъяла из незаконного оборота в Кировоградской области топливо на более 1 млн долларов.

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