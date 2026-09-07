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Украина может заменить некоторые американские возможности в НАТО, - Гетьманчук

08:44 07.09.2026 Пн
1 мин
Киев рассматривают как потенциального поставщика отдельных оборонных возможностей
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Украина может заменить некоторые американские возможности в НАТО, - Гетьманчук Фото: глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук (flickr.com photos boellstiftung)
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Украина в перспективе может не только усилить оборонные возможности НАТО, но и заменить часть тех, которые сегодня обеспечивают США.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, признание Украины на уровне декларации Альянса контрибутором безопасности свидетельствует о том, что страны НАТО видят потенциал украинских возможностей для усиления организации.

"В НАТО сегодня мы слышим очень много о том, каким образом мы могли бы не только усилить те или иные оборонные возможности Альянса, но в перспективе даже заменить некоторые из них", – сказала Гетьманчук.

Она отметила, что вопрос приобретает особое значение на фоне дискуссий о так называемом "НАТО 3.0" – более "европейском" Альянсе.

При этом США обозначают, какие возможности продолжат предоставлять для обороны Европы в рамках NATO Force Model, а какие – нет.

"Мы можем не только усилить европейские возможности НАТО, но в перспективе заменить некоторые американские", – подчеркнула глава украинской миссии.

Напоминае, что глава Миссии Украины при НАТО Альона Гетьманчук рассказала, как меняется роль Украины в Альянсе, какую поддержку НАТО оказывает Киеву с поставками перехватчиков для Patriot и почему западные военные штабы используют украинский боевой опыт.

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