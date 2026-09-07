Украина может заменить некоторые американские возможности в НАТО, - Гетьманчук
Украина в перспективе может не только усилить оборонные возможности НАТО, но и заменить часть тех, которые сегодня обеспечивают США.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
По ее словам, признание Украины на уровне декларации Альянса контрибутором безопасности свидетельствует о том, что страны НАТО видят потенциал украинских возможностей для усиления организации.
"В НАТО сегодня мы слышим очень много о том, каким образом мы могли бы не только усилить те или иные оборонные возможности Альянса, но в перспективе даже заменить некоторые из них", – сказала Гетьманчук.
Она отметила, что вопрос приобретает особое значение на фоне дискуссий о так называемом "НАТО 3.0" – более "европейском" Альянсе.
При этом США обозначают, какие возможности продолжат предоставлять для обороны Европы в рамках NATO Force Model, а какие – нет.
"Мы можем не только усилить европейские возможности НАТО, но в перспективе заменить некоторые американские", – подчеркнула глава украинской миссии.
Напоминае, что глава Миссии Украины при НАТО Альона Гетьманчук рассказала, как меняется роль Украины в Альянсе, какую поддержку НАТО оказывает Киеву с поставками перехватчиков для Patriot и почему западные военные штабы используют украинский боевой опыт.