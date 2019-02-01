Герус заявив про мільярдні доходи Ахметова завдяки росту тарифів

ДТЕК Ахметова найбільше виграє від формули "Роттердам+", переконаний Герус

Доходы олигарха Рината Ахметова достигли уже 12 млрд долларов благодаря росту тарифов в Украине. Об этом заявил эксперт, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в ходе эфира "Право на владу", сообщает РБК-Украина.

Герус уверен, что тарифы будут расти, когда в стране есть инфляция, при этом обратил внимание на уровень этого роста и направление соответствующих средств.

"Тарифы, когда в стране есть инфляция, будут расти. И в прошлые годы они в принципе и должны были расти. Далее вопрос: на сколько и куда идут деньги? Давайте проанализируем, что было у нас. Тарифы для населения начали повышать, росли тарифы и для бизнеса, на электроэнергию, на газ, тепло. Собирались дополнительные миллиарды средств, и параллельно возникла формула "Роттердам+". От этой формулы выигрывает не какая-то абстракция, а компания ДТЭК акционера Рината Ахметова. Таким образом украинцы через тарифы скинулись, Ринат Леонидович стал еще богаче. Его состояние уже достигло 12 млрд долларов", - заявил Герус.

В связи с этим, по его мнению, возникает закономерный вопрос, насколько справедливо такое повышение тарифов, когда оно направлено на обнищание 99% людей и обогащение 1%.

"Понятно, что такое повышение тарифов ни в одной европейской стране не происходит. И оправдать его нельзя", - убежден эксперт.

Также он прокомментировал ситуацию с ценой на газ. По мнению Геруса, рынка газа в Украине нет, а также фактически нет и добычи газа.

"Единственная функция, которая остается, - наполнение бюджета. Мы платим больше за газ, деньги идут в "Нафтогаз", а "Нафтогаз" отправляет их в государственный бюджет. Таким образом мы все просто получили дополнительный налог. Но что происходит параллельно? Все украинцы наполнили государственный бюджет для Рината Леонидовича Ахметова. Например, принимается налоговая льгота, отменяется НДС на импорт энергетического оборудования... Таким образом пенсионерка из Черкасской области наполнила бюджет, а Ахметов получил налоговую льготу", - заявил Герус.

Напомним, ранее Герус уже писал о том, что тарифы на газ подняли в интересах олигарха Ахметова. Он отмечал, что Ахметов стал главным бенефициаром налоговых льгот.

Кроме того, по словам Геруса, в 2018 году ДТЭК Ахметова осуществлял субсидированный всеми потребителями экспорт электрической энергии. Сумма таких субсидий, которая была заложена в тарифы на электроэнергию, составила более 1,3 млрд грн.

Как заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, в ближайшее время будут заслушаны результаты расследования дел о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы "Роттердам +", главным бенефициаром которой является ДТЭК Рината Ахметова.