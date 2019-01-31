ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У САП заслухають результати розслідувань по справах "Роттердам+", "Дюссельдорф+" та ПриватБанку

Новини » Політика    31.01.2019 - 00:30
У САП заслухають результати розслідувань по справах "Роттердам+", "Дюссельдорф+" та ПриватБанку
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Керівник САП Холодницький зазначив, що до розслідування цих справ залучено півсотні слідчих

Найближчим часом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заслухають результати розслідування справ щодо можливих зловживань при затвердженні формул "Роттердам +", "Дюссельдорф +", а також рефінансування ПриватБанку. Про це сказав керівник САП Назар Холодницький, передає РБК-Україна із посиланням на ZIK.

Зокрема, керівник САП зазначив, що має питання до слідчих у цих справах.

"Архіважливі справи для мене - Роттердам +, Дюссельдорф +, ПриватБанк. У мене є питання, чому у цих справах, до яких залучено до півсотні слідчих, детективів у кожній (немає результату, - ред.). Час ставити крапки, треба говорити, є злочин, чи ні", - сказав Холодницький.

Слухання результатів розслідувань щодо цих справ відбудеться у САП в першій декаді лютого.

"Буду приймати рішення. Треба призначати всі слідчі дії і робити висновки ... два роки годувати суспільство тим, що "щось, колись, десь, буде, - я не хочу", - підкреслив Холодницький.

Нагадаємо, ще у листопаді 2018 року керівник САП Назар Холодницький заявляв, що підозрюваних у справі про прийняття формули "Роттердам+" немає.

"Енергоатом" намагається темою "Роттердам+" відволікти увагу від своїх закупівель, - експерт Комітет Ради схвалив законопроект, який лобіював ДТЕК Ахметова
Новини України Назар ХолодницкийРоттердам+Дюссельдорф+
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся