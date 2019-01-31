У САП заслухають результати розслідувань по справах "Роттердам+", "Дюссельдорф+" та ПриватБанку

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Керівник САП Холодницький зазначив, що до розслідування цих справ залучено півсотні слідчих

Найближчим часом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заслухають результати розслідування справ щодо можливих зловживань при затвердженні формул "Роттердам +", "Дюссельдорф +", а також рефінансування ПриватБанку. Про це сказав керівник САП Назар Холодницький, передає РБК-Україна із посиланням на ZIK.

Зокрема, керівник САП зазначив, що має питання до слідчих у цих справах.

"Архіважливі справи для мене - Роттердам +, Дюссельдорф +, ПриватБанк. У мене є питання, чому у цих справах, до яких залучено до півсотні слідчих, детективів у кожній (немає результату, - ред.). Час ставити крапки, треба говорити, є злочин, чи ні", - сказав Холодницький.

Слухання результатів розслідувань щодо цих справ відбудеться у САП в першій декаді лютого.

"Буду приймати рішення. Треба призначати всі слідчі дії і робити висновки ... два роки годувати суспільство тим, що "щось, колись, десь, буде, - я не хочу", - підкреслив Холодницький.

Нагадаємо, ще у листопаді 2018 року керівник САП Назар Холодницький заявляв, що підозрюваних у справі про прийняття формули "Роттердам+" немає.