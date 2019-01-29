Тарифи на газ підняли в інтересах Ахметова, - експерт

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Рінат Ахметов став головним бенефіціаром податкових пільг

Тарифи на газ підняли в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса.

Як зазначив Герус, підвищення цін на газ для населення пояснювали декількома аргументами, проте головним, на його думку, є фіскальний.

"Оскільки бюджет вже наповнився грошима від населення і проблема дефіциту бюджету зникає, то далі уряд/президент/коаліція починають роздавати податкові пільги важливим людям. Тобто олігархам", - написав експерт.

Зокрема, він зазначив, що у податковий кодекс вноситься пільга на ПДВ при імпорті енергетичного обладнання. Головний бенефіціар, на думку Геруса, - Рінат Ахметов. У бюджет-2019 не попаде декілька млрд грн.

Крім того, експерт нагадав про підвищення, а потім відміну екологічного податку на викиди СО2. "Головний бенефіціар Р.Л. Ахметов, його вугільні електростанції є найбільшими забруднювачами. Загалом - це ще мільярди гривень", - переконаний Герус.

При цьому він наголосив, що деякі податки взагалі не приймаються. Так, податковий комітет Верховної ради навіть не розглядав зареєстровані зміни, щоб підвищити ренту на вугілля до 5%. Ахметов і далі буде платити найнижчу у світі ренту на вугілля 0,75%, а бюджет недоотримає 3-4 млрд грн у рік, пише Герус.

"Таким чином, державний бюджет наповниться від підвищення цін на газ для населення. А олігархи мають подякувати всім українцям, які наповнили додатково бюджет. Адже тепер олігархи за невеличкий відкат отримали податкову пільгу або відміну підвищення податку. Чомусь у цій державі населення вже зараз має платити європейську ціну на газ. Але Ахметов вже зараз має платити в десятки разів нижчий податок на екологію або ренту на вугілля. Такі реформи справедливі?", - задається питанням експерт.

Також він зазначив, що для 2-3 українських сімей відмінили субсидію, що ще зекономить понад 5 млрд грн у бюджеті.

"Ці люди, а також решта понад 50% домогосподарств, які тепер додатково наповнюють бюджет, стали відносно біднішими. Ахметов та вузька група інших бенефіціарів реформ стали відносно багатшими, адже їм тепер не треба додатково наповнювати бюджет", - додав Герус.

Нагадаємо, раніше Герус писав, що українці субсидували мільярди на експорт електроенергії енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. За словами Геруса, у 2018 році ДТЕК Ахметова здійснював субсидований усіма споживачами експорт електричної енергії. Сума таких субсидій, що була закладена у тарифи на електроенергію, склала понад 1,3 млрд грн.