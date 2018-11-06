Засідання АМКУ щодо монополізму ДТЕК Ахметова перенесли, - Герус

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Монополізм ДТЕК Ахметова розглянуть вже 20 листопада

Антимонопольний комітет України (АМКУ) переніс розгляд справи щодо монополізму компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова на 20 листопада. Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса на Facebook.

Зокрема, за словами Геруса, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка у червні 2015 року була заявником по цій справі, на засідання свого представника не направила.

Крім того, за словами Геруса, представник "Укренерго", який також був заявником по справі, на засідання прийшов, але не мав відповідних повноважень згідно статуту та не мав відповідної довіреності.

"Антимонопольний вирішив перенести розгляд цього питання на 20 листопада на 10.00 у режимі відкритого засідання. Нормальне, логічне рішення АМКУ", - написав експерт.

Скріншот (facebook.com/andriy.gerus)

Відповідно до інформації РБК-Україна, раніше міністр енергетики Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить ДТЕК Ахметова ще більше зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік. Зокрема, Насалик запропонував уряду прийняти проект розпорядження під назвою "Деякі питання підвищення безпеки енергопостачання". Згідно з документом, планувалось, що Міненерго, відмовившись від імпорту палива, і, незважаючи на цінову конкуренцію, завантажить генеруючі потужності ТЕС і ТЕЦ українським вугіллям газової групи.

Це рішення, як зазначається у пояснювальній записці, "на користь вітчизняного постачальника вугілля (ДТЕК, - ред.) дозволить тепловій генерації заощадити 900 млн гривень" і відмовитися від дорого вугілля антрацитної групи, що українські енергетичні компанії змушені купувати з ПАР, щоб покрити дефіцит палива (загальну суму за контрактами на закупівлю 1,4 млн тонн вугілля Міненерговугілля оцінило в 3,7 млрд гривень). Сам дефіцит Міненерго під керівництвом Насалика оцінило в 5 млн тонн на рік.

Зазначимо, розслідування монополії ДТЕК Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою Нацкомісії по регулюванню енергетики і комунальних послуг і державного "Укренерго" з 2015 року. Зокрема, мова йде про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго". На початку розслідування повідомлялось, що компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.

Як заявляв у серпні 2018 року голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, комітет за підсумком трьохрічного розслідування справи стосовно компаній групи ДТЕК не бачив доказів, які б підтвердили, що енергохолдинг Ахметова зловживає монопольним становищем.

Причиною того, що розслідування затягнулось у часі, Терентьєв називав складнощі в отриманні інформації про вугілля, оскільки шахти частково перебувають на непідконтрольній Україні території. Крім того, за словами Терентьєва, складність полягала у тому, що "НКРЕКП спершу активно підтримувала звинувачення, а потім перестала".