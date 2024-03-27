Возрастет ли число людей с зависимостями и психрасстройствами после войны: ответ врача

В случае роста количества случаев посттравматического стресса, вызванных войной, растет и количество других проблем, связанных с химическими зависимостями. Например, с употреблением алкоголя и психостимуляторов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Научно-учебного института психического здоровья Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Олег Чабан.

"Он (алкоголь, - ред.) под рукой постоянно как "транквилизатор", дает транквилизирующие (успокаивающие - ред.) свойства, но затем идет большая расплата. Поэтому степень алкоголизации, суицидности растет", - говорит врач.

Чабан отмечает, что есть и еще одна вещь, которую специалисты прогнозируют и пока не знают, как это будет "выстреливать" в психическом плане - употребление психостимуляторов.

"Это все стимулирующие напитки: кока-кола, кофе, ред булл и подобные. Они позволяют быть постоянно внимательным, активным. Сообщается, что их начинают употреблять больше, особенно на востоке. Военным не разрешают употреблять алкоголь, но никто не запрещает употреблять такие напитки. Если идет большое употребление, то, конечно, должен идти синдром "отката". Поэтому можем иметь еще и эту проблему, а не только зависимости от алкоголя и наркотиков", - говорит психотерапевт.

Он уточняет, что если растет количество случаев посттравматического стресса, растет и количество других проблем, связанных с химическими зависимостями.

"Трудно сказать, через какое время это будет происходить. Скорее, это будет зависеть от степени социальной амортизации – что будут делать люди, которые снимут военную форму. Будет ли быстрое объединение с семьями и будут ли созданы условия возвращения максимального количества украинцев, а в первую очередь – женщин и детей", - рассказывает Чабан.

Идеальный вариант, по его мнению, когда семьи объединяются, потому что люди находятся в социальной депривации (невозможность удовлетворять потребность в общении, – ред).

"Люди находятся в жестких условиях: человек не может ходить домой, любить, разговаривать с ребенком. Поэтому все будет зависеть от того, скоро ли он восстановится на работе, не будет ли у него пустоты по вечерам и ночью. Это вариант, когда будет многое зависеть далеко не от медиков. Здоровье человека от медицины зависит всего на 10%", - констатирует он.

А 90%, как говорит доктор, от того, что вы едите, с кем дружите, чем дышите или довольны работой.

"И среди тех, кто не воевал, будет зависеть, будут ли люди трудоустроены, не будет ли у них чувства пустоты, будет ли программа обеспечения, обучения детей. Суицидальность не возникает просто так – это как правило пустота. Как будет создана перспектива, где ты живешь, где будут твои дети учиться и для чего ты живешь, тогда это будет амортизация", - резюмирует Чабан.