Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ

Согласно документу, устав звания "Герой Украины" дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что "лицам, которым присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" может предоставляться одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".

Отмечается также, что при присвоении звания "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено упомянутое звание, одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания их на учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Указанная помощь предоставляется внутри установленных норм обеспечения жильем из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.