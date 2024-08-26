Герої України отримають житло від держави. Зеленський підписав указ

Згідно з документом, статут звання "Герой України" доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що "особам, яким присвоєно звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка" може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов".

Зазначається також, що в разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєне згадане звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування їх на обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов.

Вказана допомога надається в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.