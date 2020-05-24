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До Німеччини повернулися близько 300 бойовиків ІДІЛ, - МВС країни

Новини » В світі     24.05.2020 - 15:55
До Німеччини повернулися близько 300 бойовиків ІДІЛ, - МВС країни
Фото: поліція Німеччини (twitter.com/bpol_by)

Деякі з них мають бойову підготовку

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, більше тисячі людей у країні могли брати участь у бойових діях в Сирії та Іраку, з яких близько третини повернулися. Щодо них проводяться розслідування.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, всі ісламісти, які повернулися в Німеччину, залишаються в центрі уваги поліції, щодо них проводяться розслідування та судові процеси. Кількість вироків, за словами представника МВС, перебуває "у двозначному діапазоні".

Крім спостереження органів безпеки проводиться також реінтеграція та дерадикалізація, запевняють в МВС. Федеральне відомство з охорони конституції раніше оголосило, що, за його підрахунками, в Німеччині є близько 2080 потенційно небезпечних ісламістів.

Також повідомляється, що понад сто учасників ісламістських угруповань, які повернулися в Німеччину, брали активну участь у бойових діях в Іраку, Сирії та отримали бойову підготовку.

Зазначимо, угрупування ІДІЛ зазнало нищівної поразки в Іраку і втратило практично всі загарбані ним території в Сирії з 2014 року, що змусило ісламістів з різних країн залишити райони бойових дій.

Нагадаємо, раніше у Німеччині затримали прихильника ІДІЛ, який влаштував нападу на турецькі заклади.

Також РБК-Україна писало, що коаліція США в Сирії знищила двох регіональних ватажків ІДІЛ.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГерманияІДІЛ
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