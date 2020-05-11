У Німеччині затримали прибічника ІДІЛ, який влаштував напади на турецькі заклади

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У затриманого виявили десять саморобних вибухових пристроїв

Поліція Баварії затримала жителя регіону, який вважає себе прихильником терористичного угруповання "Ісламська держава" і влаштував серію нападів на турецькі заклади міста Вальдкрайбург. Про це повідомили представники поліції та прокуратури в Розенхаймі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Підозрюваний, 25-річний чоловік, який народився в родині турецьких іммігрантів, був затриманий увечері 8 травня після перевірки федеральною поліцією на вокзалі у Мюльдорфі-на-Інні. В його сумці було виявлено десять саморобних вибухових пристроїв, запаяних у відрізки труб і придатних до експлуатації. Раніше він не зміг пред'явити контролерам дійсного проїзного документа і був висаджений з поїзда.

На допиті чоловік зізнався, що сховав інші пристрої в автомобілі, розташованому на підземній парковці в Гархінгу. Слідчі виявили там ще 13 аналогічних вибухових пристроїв, а також 10 кілограмів хімікатів, придатних для використання в якості вибухівки. У квартирі підозрюваного у Вальдкрайбурзі були знайдені інші докази, а також пістолет.

Як мотив своїх діянь затриманий назвав ненависть до турків і антитурецькі настрої.

У поліції зазначили, що він мав намір робити нові атаки, але конкретних планів у нього не було. В даний час з'ясовується, чи були у затриманого спільники.

Підозрюваний перебуває в попередньому ув'язненні і підозрюється в замаху на вбивство 27 людей, підпал, завдання небезпечних тілесних ушкоджень і завданні матеріальних збитків.

Нагадаємо, у середині квітня в Вальдкрайбурзі був підпалений турецький овочевий магазин. Шестеро людей отримали травми, було завдано великих збитків. Крім того, невідомі закидали камінням вітрини закладів, що належать вихідцям з Туреччини - кебабних, піцерії та перукарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що турецьких в'язницях міститься 1200 прихильників терористичної організації "Ісламська держава".

Також повідомлялося, що у Туреччині затримали понад 40 осіб, яких підозрюють у причетності до ІДІЛ. Підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.