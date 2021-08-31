Німеччина заявила про готовність допомагати в роботі аеропорту в Кабулі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність її країни допомогти відновити роботу аеропорту в Кабулі. Берлін веде переговори з талібами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час прес-конференції.
"У ці дні "Талібан" переносить свою присутність з Дохи в Кабул. Це означає, що ми повинні зрозуміти, як нам в ці дні підтримувати контакти. Виникає питання, коли знову почне діяти аеропорт, про це ми будемо говорити з Катаром і Туреччиною. Наш глава МЗС заявив, що він готовий надавати тут технічну допомогу. Ми, як федеральний уряд, готові надати технічну допомогу ", - сказала Меркель.
Вона зазначила, що переговори з талібами наразі ведуться лиш для того, щоб евакуювати біженців та їм надати гуманітарну допомогу.
Канцлер наголосила, що це "відрізняється від дипломатичного визнання".
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану.
Додамо, 26 серпня Німеччина завершила операцію з евакуації своїх громадян з Афганістану.