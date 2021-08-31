Німеччина заявила про готовність допомагати в роботі аеропорту в Кабулі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність її країни допомогти відновити роботу аеропорту в Кабулі. Берлін веде переговори з талібами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час прес-конференції.

"У ці дні "Талібан" переносить свою присутність з Дохи в Кабул. Це означає, що ми повинні зрозуміти, як нам в ці дні підтримувати контакти. Виникає питання, коли знову почне діяти аеропорт, про це ми будемо говорити з Катаром і Туреччиною. Наш глава МЗС заявив, що він готовий надавати тут технічну допомогу. Ми, як федеральний уряд, готові надати технічну допомогу ", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що переговори з талібами наразі ведуться лиш для того, щоб евакуювати біженців та їм надати гуманітарну допомогу.

Канцлер наголосила, що це "відрізняється від дипломатичного визнання".