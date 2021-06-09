Німеччина запевнила Україну, що допоможе знизити ризики від "Північного потоку-2"

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас запевнив, що Берлін усвідомлює всі ризики, з якими може зіткнутися Україна після запуску газопроводу "Північний потік-2 ". Міністр запевнив, що ФРН допоможе їх знизити.

Про це в ході прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі зі своїм німецьким колегою.

"Я отримав чіткі запевнення, що Німеччина усвідомлює всі ризики для України від цього проєкту ("Північний потік-2" - Ред.) і хоче допомогти Україні їх зменшити", - сказав Кулеба.

Міністр висловив співчуття у розходженні позицій Києва і Берліна по "Північному потоку-2".

Маас своєю чергою заявив, що завершення будівництва газопроводу прив'язане до транзиту газу по території України. "Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати в кінці 2019 угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - підкреслив глава МЗС Німеччини.