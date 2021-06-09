Лобіст "Північного потоку-2" просував призначення Блінкена держсекретарем, - Fox News
Американська компанія BGR Group, яка лобіює будівництво "Північного потоку-2", сприяла у затвердженні кандидатури Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря США. BGR зареєстрована в квітні 2020 року.
Про це повідомляє телеканал Fox News.
Телеканал показав документи, які підтверджують, що BGR Group нібито допомогла організувати лист від представників нацбезпеки, у якому вони закликали головного республіканця в комітеті Сенату з міжнародних відносин Джима Ріша підтримати затвердження Блінкена.
BGR зареєстрована в квітні 2020 року як лобіста компанії "Північний потік-2" AG з "питань, пов'язаних з позицією США щодо газопроводу Північний потік-2".
Водночас речник Держдепартаменту Нед Прайс заперечив зв’язки Блінкена з лобістською компанією.
"Держсекретар Блінкен нічого не знав про діяльність BGR щодо його затвердження, не знав про роботу групи в інтересах Nord Stream 2 і не контактував з BGR з цього приводу. Міністр ясно дав зрозуміти: він, як і президент, виступає проти трубопроводу й розглядає його як проєкт впливу Росії", - повідомив він.
Раніше повідомлялось, що Етоні Блінкен відреагував на здивування президента України Володимира Зеленського рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2".
З інтерв'ю Axios Зеленський дізнався, що Білий дім розглядав можливість запросити його у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва "Нафтогазу".