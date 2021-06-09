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Лобіст "Північного потоку-2" просував призначення Блінкена держсекретарем, - Fox News

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США, Середа 09 червня 2021 02:55
Лобіст "Північного потоку-2" просував призначення Блінкена держсекретарем, - Fox News Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Фото: Mark Makela/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Американська компанія BGR Group, яка лобіює будівництво "Північного потоку-2", сприяла у затвердженні кандидатури Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря США. BGR зареєстрована в квітні 2020 року.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Телеканал показав документи, які підтверджують, що BGR Group нібито допомогла організувати лист від представників нацбезпеки, у якому вони закликали головного республіканця в комітеті Сенату з міжнародних відносин Джима Ріша підтримати затвердження Блінкена.

BGR зареєстрована в квітні 2020 року як лобіста компанії "Північний потік-2" AG з "питань, пов'язаних з позицією США щодо газопроводу Північний потік-2".

Водночас речник Держдепартаменту Нед Прайс заперечив зв’язки Блінкена з лобістською компанією.

"Держсекретар Блінкен нічого не знав про діяльність BGR щодо його затвердження, не знав про роботу групи в інтересах Nord Stream 2 і не контактував з BGR з цього приводу. Міністр ясно дав зрозуміти: він, як і президент, виступає проти трубопроводу й розглядає його як проєкт впливу Росії", - повідомив він.

Раніше повідомлялось, що Етоні Блінкен відреагував на здивування президента України Володимира Зеленського рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2".

З інтерв'ю Axios Зеленський дізнався, що Білий дім розглядав можливість запросити його у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва "Нафтогазу".

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