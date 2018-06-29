Німеччина висилає до інших країн ЄС усе більше мігрантів

У рамках Дублінських угод у 2018 року ФРН вже вислала до країн Євросоюзу 4100 шукачів притулку

Німеччина в рамках Дублінських угод за січень-травень 2018 року вислала до інших країн Євросоюзу 4100 мігрантів. Про це йдеться в матеріалі газети Süddeutsche Zeitung, передає DW.

Як уточнює видання, Дублінські угоди визначають, що про шукача притулку має піклуватися та країна-член, на території якої мігрант вперше опинився в Євросоюзі.

Перед висилкою шукачів притулку німецькі відомства скеровують відповідні запити до колег з інших країн ЄС, і більшість запитів з ФРН надходить до Італії (понад 9 тисяч за січень-травень цього року).

Так, у 2017 році загалом за Дублінськими угодами Німеччина вислала 7100 осіб і майже третину з них - до Італії.

Як зазначає агентство, 28 червня канцлерка ФРН Ангела Меркель назвала питання переселенців доленосним для ЄС і закликала повернутися до правил, які діяли до 2015 року, зокрема, Дублінських угод, на які тимчасово перестали зважати на тлі кризи біженців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відмовився підписувати заяву країн Європейського союзу за підсумками саміту, доки не будуть виконані вимоги його країни щодо міграції.