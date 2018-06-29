Германия высылает в другие страны ЕС все больше мигрантов

В рамках Дублинских соглашений в 2018 году ФРГ уже выслала в страны Евросоюза 4100 искателей убежища

Германия в рамках Дублинских соглашений за январь-май 2018 года выслала в другие страны Евросоюза 4100 мигрантов. Об этом говорится в материале газеты Süddeutsche Zeitung, передает DW.

Как уточняет издание, Дублинские соглашения определяют, что об искателе убежища должна заботиться та страна-член, на территории которой мигрант впервые оказался в Евросоюзе.

Перед высылкой мигрантов немецкие ведомства направляют соответствующие запросы коллегам из других стран ЕС, и большинство запросов из ФРГ поступает в Италию (свыше 9 тысяч за январь-май этого года).

Так, в 2017 году в целом по Дублинскими соглашениями Германия выслала 7100 человек и почти треть из них - в Италию.

Как отмечает агентство, 28 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала вопрос переселенцев судьбоносным для ЕС и призвала вернуться к правилам, которые действовали до 2015 года, в частности, к Дублинским соглашениям, с которыми временно перестали считаться на фоне кризиса беженцев.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте отказался подписывать заявление стран Европейского союза по итогам саммита, пока не будут выполнены требования его страны по миграции.