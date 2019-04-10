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Німеччина виступає за повернення Росії в ПАРЄ

Новини » Політика    10.04.2019 - 10:31
Німеччина виступає за повернення Росії в ПАРЄ
Фото: Андреас Нік (bundestag.de)

Німеччина вважає, що так можна більш ефективніше створити механізм санкцій

Позиція Німеччини, яку поділяє уряд і делегація в ПАРЄ, полягає у тому, що Росія повинна залишатися членом Ради Європи з усіма правами та обов'язками. Про це заявив глава делегації ФРН у ПАРЄ Андреас Нік, повідомляє DW.

Німеччина вважає, що так можна більш ефективніше створити механізм санкцій спільно з Комітетом міністрів.

"Правозахисні організації, які працюють в Росії, закликають нас зберегти юрисдикцію Європейського суду з прав людини для 140 мільйонів громадян РФ. Такі формати, як ООН, ОБСЄ та мінський процес, можливо, перебувають у ліпших позиціях, ніж Рада Європи, для того, щоб знайти рішення щодо анексії Криму та конфлікту на Донбасі. А збереження ПАРЄ як додаткового майданчика для діалогу може бути корисним у довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася змінювати процедуру застосування санкцій: зокрема, в ПАРЄ змінюють текст термінової доповіді, який повинен був забезпечити зняття санкцій і повернення делегації РФ до роботи в асамблеї.

Зазначимо, представник грузинської делегації в ПАРЄ Георгій Канделакі заявив, що спроби деяких країн піти на поступки Росії в Раді Європи, зняти з російської делегації санкції в ПАРЄ, приведуть лише до подальшої тяжкої кризи організації.

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