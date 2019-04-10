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Германия выступает за возвращение России в ПАСЕ

Новости » Политика    10.04.2019 - 10:31
Германия выступает за возвращение России в ПАСЕ
Фото: Андреас Ник (bundestag.de)

Германия считает, что так можно более эффективно создать механизм санкций

Позиция Германии, которую разделяет правительство и делегация в ПАСЕ, заключается в том, что Россия должна оставаться членом Совета Европы со всеми правами и обязанностями. Об этом заявил глава делегации ФРГ в ПАСЕ Андреас Ник, сообщает DW.

Германия считает, что так можно более эффективно создать механизм санкций совместно с Комитетом министров.

"Правозащитные организации, которые работают в России, призывают нас сохранить юрисдикцию Европейского суда по правам человека для 140 миллионов граждан РФ. Такие форматы, как ООН, ОБСЕ и минский процесс, возможно, находятся в лучших позициях, чем Совет Европы, для того, чтобы найти решение относительно аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. А сохранение ПАСЕ как дополнительной площадки для диалога может быть полезным в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась менять процедуру применения санкций: в частности, в ПАСЕ меняют текст срочной докладе, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ в ассамблею.

Отметим, представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что попытки некоторых стран пойти на уступки России в Совете Европы, снять с российской делегации санкции в ПАСЕ, приведут только к дальнейшему тяжелому кризису организации.

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